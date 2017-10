Sandiaga harapkan rute alternatif Transjakarta berhasil baik

Jakarta (ANTARA News) - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai hari ini melaksanakan pembukaan rute baru untuk mengurangi kemacetan di wilayah proyek pembangunandan"Kita harapkan ada hasil yang baik karena ini hari pertama, ada rute alternatif mensiasati kawasan proyekdankata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno di Balaikota DKI Jakarta, Senin.Adanya rute baru alternatif ini diharapkan mampu mempersingkat waktu perjalanan dan akan terus dipantau pelaksanaanya, katanya."Rute baru ini kita akan pantau terus. Dan terima kasih teman-teman di Transjakarta yang sudah menindaklanjuti," kata Sandi.Sebelumnya Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono menyampaikan ada enam rute ekspres dan rute lintas yang dapat memangkas waktu tempuh perjalanan."Ini adalah solusi yang kami berikan supaya masyarakat bisa memanfaatkan waktu dengan lebih produktif," katanya.Menurut dia, terdapat tiga rute ekspres dan tiga rute lintas yang akan dibuka. Tiga rute ekspres itu, antara lain PGC-Tanjung Priok (via tol), Tanjung Priok-PGC (via tol) dan Kampung Rambutan-Kampung Melayu (via tol). Sedangkan tiga rute lintas yang dibuka, antara lain Pulogadung-Harmoni (via Koridor 10 dan Koridor 4), Cililitan-Dukuh Atas (via Koridor 10 dan Koridor 4) dan Monas-Ragunan (via Koridor 13)."Rute ekspress dan rute lintas itu untuk sementara hanya dioperasikan setiap hari pada jam-jam sibuk. Tapi kami juga terus melihat perkembangan dari implementasi rute-rute tersebut di lapangan," tambahnya.

Editor: Fitri Supratiwi