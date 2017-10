Saifullah Yusuf dinobatkan sebagai santri inspiratif

Surabaya (ANTARA News) - Lembaga Islam Nusantara Center (INC) menobatkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf sebagai santri inspiratif bidang kepemimpinan dalam pemerintahan pada acara "Santri of The Year" 2017."Saifullah Yusuf tahun ini dinobatkan sebagai santri inspiratif," ujar Perwakilan Panitia Islam Nusantara Center Ahmad Ali.Pada siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Senin, pemberian penghargaan digelar di Galeri Nasional Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Minggu (22/10).Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, tidak hadir karena menghadiri puncak peringatan Hari Santri Nasional di Sidoarjo.Menurut dia, penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh santri dan pesantren yang terpilih berdasarkan suara terbanyak melalui "polling yang diakses di website resmi INC, jaringansantri.com.Selain nama Gus Ipul, terdapat santri-santri lainnya yang juga mendapat penghargaan masing-masing di bidangnya, yakni KH Anwar Zahid sebagai santri inspiratif bidang dakwah, Habib Syekh Abdul Qodir Assegaf sebagai santri inspiratif bidang seni dan budaya.Berikutnya, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Dr KH Ala sebagai santri inspiratif bidang pendidikan, Nanang Qosim Yusuf sebagai santri inspiratif bidang wirausaha, dan Izza Nur Layla sebagai santri berprestasi internasional.Selanjutnya, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sebagai pesantren salaf inspiratif, Pondok Pesantren Ummul Quro Al Islami Leuwiliag Bogor sebagai pesantren modern inspiratif dan Pondok Pesantren Agribisnis Al Hikmah 2 Benda Brebes sebagai pesantren "enterpreneur" inspiratif."Penobatan sebagai Pahlawan Santri diberikan kepada KH Bisri Syamsuri asal Denanyar, Kabupaten Jombang," katanya.

Editor: Ida Nurcahyani