Hari ini, pameran fotografi hingga diskusi startup

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah acara akan digelar hari, mulai dari pembukaan pameran fotografi, talkshow dan seminar untuk mengembangkan ekosistem startup, diskusi mengenai perkembangan startup saat ini hingga seminar pemasaran daring.Menampilkan puluhan karya fotografi hitam putih dari Suherry Arno, dikuratori oleh Jim Supangkat. Melalui karya-karyanya, Suherry Arno mengolah aspek rupa, membuat foto-fotonya keluar dari batasan paling umum tentang fotografi yaitu rekaman realitas.Pameran fotografi tersebut akan berlangsung mulai hari ini Selasa (24/10) hingga 5 November di Gedung A Galeri Nasional Indonesia, Jakarta pukul 10.00 - 19.00 WIB.Talkshow dan seminar membuat sebuah ekosistem startup yang mendunia. Berbagai pembicara dari luar maupun dalam negeri akan hadir, di antaranya Phillippe Linus Petit dari Pitch.Boom.Bang, Berlin dan Neha Jain dari Z Nation Lab, Bangalore. Hadir pula wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.Acara tersebut akan digelar di JSC Hive Coworking Space 7 Jalan Professor Doktor Satrio Setia Budi, Jakarta Selatan, pukul 14.00 - 17.30WIB.Diskusi mengenai perkembangan startup di Indonesia saat ini di BITS Coworking Space 28 Jalan Tulodong Atas Lantai 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pukul 11.30 - 13.30 WIB.Seminar bertajuk "The importance of digital marketing in e-commerce". Seminar ini dihadirkan secara khusus kepada para pebisnis, yang ingin mengetahui seluk beluk seputar dunia bisnis seperti; bagaimana cara mengoptimalkan usaha melalui pemasaran daring (online marketing).Seminar ini akan diselenggarakan di Kantor Ralali.com Jalan Arjuna Utara No. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, pukul 14.00 WIB - selesai.

Editor: Fitri Supratiwi