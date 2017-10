Kemarin, Din Syamsuddin jadi utusan khusus Presiden hingga Menhan AS minta maaf

Jakarta (ANTARA News) - Presiden angkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus keagamaan, Menteri Pertahanan AS minta maaf atas insiden ditolaknya Panglima TNI, UI gagas program Smart City, wartawan Indonesia siap jajal Sirkuit Motegi hingga menjelajah dunia Sailor Moon di Harajuku, menjadi berita kemarin yang layak baca.Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengangkat Prof Dr KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA (Din Syamsuddin) sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban."Kepada beliau saya memberikan tugas untuk mengembangkan dialog dan kerjasama antar agama baik, di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Presiden saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.Baca beritanya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis, menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI Ryamizard Ryacudu atas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk menghadiri undangan Kepala Staf Gabungan militer AS, di Washington DC, AS pada Sabtu (21/10)."Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum Menhan AS bertemu para Menhan ASEAN yang saat ini dilakukan pertemuan di Clark, Filipina pada Senin siang ini," kata Kepala Pusat Komunikasi dan Publik (Kapuskom dan Publik) Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Totok Sugiharto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.Baca berita lengkapnya di sini. Baca juga: Menlu laporkan hasil pembicaraan dengan Kedubes AS

Depok (ANTARA News) - Universitas Indonesia (UI) bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta USAID menggagas program Smart City atau Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-centered Innovation and Technology."Ini merupakan sebuah kegiatan yang mengkombinasikan pemodelan, penerapan, penelitian, dan pelatihan ilmiah untuk inovasi dan teknologi untuk perkotaan," kata Kepala Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti, di Depok, Senin. Motegi (ANTARA News) - Sejumlah wartawan Indonesia dijadwalkan akan menguji coba kendaraan milik Honda di Sirkuit Motegi, Jepang, Selasa.Kegiatan ini merupakan bagian dari "Honda Asia & Ocenia Journalist Meeting 2017" yang berlangsung di Tokyo, Ibu Kota Jepang."Kami memiliki dua sirkuit di Jepang, yakni Sirkuit Motegi dan Sirkuit Suzuka," ujar Marketing and After Sales Service Director HPM, Jonfis Fandy, di Motegi.Ada 10 wartawan Indonesia yang tergabung dalam acara itu, bersamaan kehadiran sejumlah wartawan dari Asia lainnya, seperti Malaysia dan India. Tokyo (ANTARA News) - Sudah 25 tahun berlalu sejak Sailor Moon hadir menjadi salah satu budaya populer dari Jepang juga dikenal di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kisah fiksi tentang Usagi Tsukino dan kawan-kawannya tidak kunjung memudar dari ingatan.Justru di negara asalnya karakter-karakter yang diciptakan oleh komikus Naoko Takeuchi ini semakin banyak bermunculan dalam berbagai bentuk. Terutama sejak hadirnya serial animasi baru yang dibuat pada 2012 bertepatan dengan perayaan 20 tahun Sailor Moon.Beberapa di antaranya adalah kerjasama dengan toko GU yang menjual baju serta aksesoris bernuansa Sailor Moon hingga kafe temporer yang menyediakan makanan dengan tampilan karakter-karakter ikonik dari komik tersebut.

