Perpustakaan Huntington AS gelar Festival Pertengahan Musim Gugur

Los Angeles (ANTARA) - The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens atau The Huntington di Los Angeles menggelar perayaan besar untuk menyambut Festival Pertengahan Musim Gugur, Sabtu (27/8).Perayaan yang berlangsung hingga Minggu (28/8) itu berlangsung di area dalam maupun sekitar The Huntington Chinese Garden, yang dikenal sebagai Liu Fang Yuan, atau Garden of Flowing Fragrance.Taman tersebut memiliki luas sekitar 6 hektare, yang berisi sejumlah paviliun dan jembatan tradisional, fasilitas pemanis dengan air, bebatuan menakjubkan, dan pepohonan berhiaskan bunga. Sinar lampu-lampu juga terpantul di danau dan menerangi paviliun, halaman, serta jalan setapak.Terdapat tiga area pertunjukan yang memeriahkan Taman Cina tersebut, dengan menampilkan musik tradisional dan jazz Shanghai."Kami merayakan Festival Pertengahan Musim Gugur, yang merupakan salah satu hari libur terpenting dalam kalender China," kata Direktur Inisiatif Strategis The Huntington Sianleong Adams.The Huntington memiliki salah satu taman Cina terbesar di dunia, katanya."Karena itu, kami mengundang masyarakat dan kami mengajak semua orang menyambut serta membantu masyarakat memahami keindahan budaya Cina dan tradisi Cina di ruang yang sangat unik ini," ujar Sianleong.

