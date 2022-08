IndOz Conference 2022 dorong kerja sama Indonesia-Australia

IndOz Conference merupakan momentum yang tepat untuk mendorong kerja sama Indonesia-Australia menggunakan modalitas yang ada, termasuk Presidensi Indonesia dalam G20

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan IndOz Conference, konferensi internasional Indonesia--Australia, merupakan momentum tepat untuk mendorong kerja sama antara Indonesia dan Australia."IndOz Conference merupakan momentum yang tepat untuk mendorong kerja sama Indonesia-Australia menggunakan modalitas yang ada, termasuk Presidensi Indonesia dalam G20 dan perjanjian IA CEPA," katanya melalui rilis pers yang diperoleh ANTARA, Jakarta, Selasa.Dalam sambutannya pada forum yang berlangsung pada 25 Agustus 2022 itu, ia menyampaikan harapan bahwa melalui IndOz Conference 2022, potensi peluang bisnis dalam bidang energi, perdagangan, pariwisata dapatdiidentifikasi dan semakin meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Australia.Melanjutkan kesuksesan IndOz Conference 2021 yang diadakan secara hibrida pada September 2021, Synergy of Indonesia Australia kembali menggelar acara IndOz Conference 2022.IndOz Conference 2022 diadakan di Brisbane City Hall, Queensland, Australia. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 peserta secara langsung.Konferensi tersebut didukung oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Australia seperti Walikota Brisbane Adrian Schrinner, Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, Dubes RIuntuk Australia Siswo Pramono, Konsul Jenderal RI di Sydney Vedi Kurnia Buana, dan Wakil Menteri Investasi Nurul Ichwan.Dengan dibukanya perjalanan internasional, IndOz Conference 2022 turut dihadiri oleh para peserta dari seluruh Australia dan Indonesia. Direktur IndOz Conference 2022 Sheila Hie mengakui keberhasilan IndOz Conference 2022."Kami berhasil mengadakan konferensi yang lebih besar dan lebih baik dari tahun lalu. Jumlah peserta kami meningkat dua kali lipat, dan kami mendapatkan banyak pembicara ahli dan sponsor dari Indonesiadan Australia," katanya.IndOz Conference 2022 diadakan dalam rangka menyambut pertemuan G20 di Indonesia pada November 2022 mendatang.Dengan tema utama "Stronger Together, Empowering Each Other" atau"Tumbuh Kuat Bersama, Memperkuat Satu Sama Lain", IndOz Conference 2022 dibagi menjadi empat sesi yang topik-topiknya relevan dengan tiga isu prioritas keketuaan Indonesia pada G20, yaitu transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.Topik-topik tersebut dipilih untuk membahas berbagai upaya membangkitkan perekonomian dunia, terutama Indonesia dan Australia, pascapandemi COVID-19.Konferensi tersebut mengundang para pembicara ahli, seperti Kepala Transformasi Digital Kementerian Kesehatan RI Agus Rachmanto, Wakil Direktur Pusat Promosi Investasi Indonesia Puspita Arum Paramitha, dan Direktur Eksekutif Sinarmas Group Dwi Suseno.

