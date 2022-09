Survei: Seperempat lebih orang dewasa di AS mengaku takut diserang

Jakarta (ANTARA) - Ketakutan menjadi hal yang semakin nyata di kalangan warga kulit berwarna di Amerika Serikat (AS), yang lebih berpotensi untuk mengatakan bahwa mereka takut diancam atau diserang secara fisik dibanding warga kulit putih AS, menurut sebuah jajak pendapat baru yang dilakukan Harvard/NPR (National Public Radio)."Lebih dari seperempat orang dewasa di AS mengaku takut akan diserang di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri," sebut NPR dalam laporan survei itu.Sekitar 19 persen warga kulit putih AS mengatakan mereka memiliki kekhawatiran ini, sementara 25 persen responden berkulit hitam, 26 persen responden berdarah Latin, serta 21 persen orang dewasa Asia memiliki kekhawatiran yang sama, menurut laporan itu."Namun demikian, tidak ada (kelompok etnis) yang mengatakan mereka hidup dalam ketakutan dengan persentase yang melebihi penduduk pribumi Amerika, yang 36 persen di antaranya mengaku khawatir tentang keselamatan pribadi mereka," sebut laporan itu.Jajak pendapat itu dilakukan antara bulan Juni dan Juli serta melibatkan 4.192 orang dewasa sebagai sampel, imbuh laporan itu. Selesai

Pewarta: Xinhua

Editor: Joko Susilo

COPYRIGHT © ANTARA 2022