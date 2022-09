Perusahaan China sumbangkan 250.000 dolar AS untuk Pakistan

Karachi (ANTARA) - Perusahaan-perusahaan China di Provinsi Balochistan, Pakistan barat daya, pada Kamis (1/9) menyumbangkan dana sebesar 250.000 dolar AS atau setara Rp3,7 miliar (1 dolar AS = Rp14.884) kepada korban banjir di provinsi tersebut.Dalam upacara penyerahan donasi tersebut, He Xuping, kepala proyek pertambangan Saindak Copper-Gold milik Metallurgical Corporation of China, mengatakan kepada Xinhua bahwa perusahaan-perusahaan China di Pakistan tidak akan pernah memalingkan muka ketika negara tersebut mengalami krisis."Perusahaan-perusahaan China di Pakistan ... peduli pada saudara-saudara kami di Pakistan, dan berupaya membantu membangun kembali rumah mereka," imbuhnya.Saat berbincang dengan Xinhua pada kesempatan tersebut, Direktur Otoritas Penanggulangan Bencana Provinsi Balochistan Faisal Naseem berterima kasih kepada China karena selalu membantu Pakistan dalam situasi krisis dan bencana.Naseem mengatakan tindakan perusahaan-perusahaan China, yang di satu sisi tengah bekerja untuk pembangunan ekonomi Balochistan dan di sisi lainnya membantu dan mendukung warga setempat ketika bencana alam terjadi di provinsi tersebut, merupakan hal yang sangat positif.Sedikitnya 256 orang tewas dan 166 lainnya luka-luka di Balochistan akibat hujan monsun musim ini, ungkap Otoritas Penanggulangan Bencana Alam Nasional (National Disaster Management Authority/NDMA) Pakistan pada Kamis malam waktu setempat.Lebih dari 9 juta orang dan 31 distrik di provinsi itu terdampak oleh banjir, sementara 7.000 orang tinggal di kamp-kamp penampungan, menurut NDMA.

