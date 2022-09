Hoaks! Video Ratu Elizabeth beri makan anak Afrika seperti binatang

Unggahan hoaks yang menyebut Elizabeth memberi makan anak-anak Afrika seolah-olah mereka adalah binatang. Faktanya, film dokumenter itu direkam pada 1895-1897. Sedangkan Ratu Elizabeth II lahir pada 21 April 1926. (Twitter)

Jakarta (ANTARA/JACX) - Ratu Elizabeth II meninggal dunia Kamis (8/9/2022) pukul 12:32 siang waktu setempat di Kastil Balmoral, Skotlandia.Sejumlah pemberitaan serta unggahan di media sosial yang mengenang riwayat Ratu Elizabeth II muncul, termasuk tentang kunjungannya ke sejumlah negara persemakmuran, serta negara-negara lain.Namun dalam sebuah unggahan di Twitter, Ratu Elizabeth II diklaim tengah memberi makan anak-anak di Afrika dengan cara dilempar.Unggahan video berdurasi 45 detik itu menampilkan dua sosok perempuan dengan gaun dan topi putih tampak melemparkan sesuatu kepada penduduk pribumi di teras sebuah bangunan.Unggahan itu mendapatkan komentar lebih dari 130 pengguna lain, diunggah ulang hingga 22 kali, dan disukai hingga lebih dari 300 kali oleh pengguna lain Twitter Berikut narasi yang diberikan pada unggahan tersebut:"Apakah dia terlihat seperti manusia yang memanusiakan manusia dan pantas untuk dipuji?Elisabeth memberi makan anak-anak Afrika Seolah-olah mereka adalah binatang."Namun, video dalam unggahan di Twitter itu merupakan Ratu Elizabeth II yang memberi makan anak-anak di Afrika?Video yang menampilkan dua wanita dengan gaun dan topi putih itu merupakan video era kolonialisme negara-negara Eropa di kawasan Indo-China pada akhir abad ke-19.Video serupa dapat ditemukan pada unggahan akun YouTube Robur dengan judul "The Lumiere Brothers Firts Films 1895-1897" yang diunggah pada 26 Oktober 2014.Video yang menampilkan dua wanita Eropa itu tampak pada menit 45:08-45:50. Narator pada video itu menyebut lokasi saat dua wanita Eropa itu melempar biji-bijian, atau semacam koin, kepada pribumi berada di daerah Indo-China, dan bukan Afrika.Tidak disebut jelas pula, wanita Eropa pada video itu merupakan warga kebangsaan Inggris.Mengacu catatan dari Museum Metropolitan , New York, AS, tentang Asia Tenggara pada 1800-1900, tiga negara Eropa telah menjajah kawasan Asia Tenggara pada dekade itu yaitu Inggris, Belanda lewat VOC, dan Prancis.Namun, sebutan kawasan IndoChina lebih melekat pada daerah-daerah jajahan Prancis yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja.Tidak ditemukan pula video dua wanita Eropa yang melemparkan biji-bijian atau semacam koin itu merupakan Elizabeth II, karena Ratu Inggris itu lahir pada 21 April 1926 dan bukan pada akhir abad ke-19.Sedangkan penguasa Inggris yang juga menyandang nama Elizabeth merupakan Elizabeth I. Dia berkuasa pada abad ke-16.Video Ratu Elizabeth beri makan anak Afrika seperti binatangHoaks/Salah

