Empat dari 10 kematian terkait senjata api di AS adalah bunuh diri

New York (ANTARA) - Empat dari setiap 10 kematian terkait senjata api di kota-kota Amerika Serikat (AS) adalah bunuh diri, meningkat 11 persen sejak 2014, menurut menurut laporan NYU Langone Health pada pekan lalu, mengutip sebuah analisis kematian akibat senjata api di lebih dari 750 kota di AS dari 2014 hingga 2020.Tingkat pembunuhan terkait senjata api di kota-kota AS juga meningkat sekitar 18 persen, dengan peningkatan tajam pada 2020, seperti dilaporkan NYU Langone Health.Jumlah korban jiwa ini mencerminkan konsekuensi dari bertahun-tahun pelonggaran pembatasan terkait kepemilikan senjata api dan membawa senjata api di tempat umum, serta lonjakan tajam dalam penjualan senjata selama tahun pertama pandemi, kata para penulis analisis seperti dikutip dalam laporan tersebut.Analisis baru tersebut mengidentifikasi kota mana yang mengalami peningkatan dan penurunan paling signifikan dalam kematian akibat bunuh diri dan pembunuhan terkait senjata api, memberikan data paling lengkap mengenai tingkat bunuh diri dan pembunuhan terkait senjata api di tingkat kota, yang kini tersedia untuk umum.Temuan ini merupakan hasil kolaborasi penelitian antara City Health Dashboard NYU Langone Health dan Everytown for Gun Safety Support Fund, organisasi pencegahan kekerasan senjata api terbesar di AS.

Penerjemah: Xinhua

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2022