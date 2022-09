Serangan roket ke basis militer AS di Suriah gagal kenai sasaran

Baca juga: Sekitar 600 prajurit AS masih akan berada di Suriah

Bengaluru (ANTARA) - Serangan roket yang mengincar pangkalan militer AS Green Village di Suriah gagal mengenai sasaran, kata Komando Pusat AS.Tiga roket 107 mm diarahkan ke pangkalan itu pada Minggu dan roket ke-4 beserta tabungnya ditemukan di lokasi peluncuran yang berjarak sekitar 5 km, kata komando dalam pernyataannya.Pangkalan Green Village menjadi target serangan bulan lalu dalam insiden yang melibatkan militer AS dan kelompok bersenjata dukungan Iran.Sedikitnya seorang tentara AS di Suriah mengalami luka ringan.Insiden tersebut memicu balasan dari AS, yang menewaskan dua atau tiga milisi yang melakukan serangan itu.Komando Pusat AS mengatakan pihaknya sedang menyelidiki serangan yang gagal itu, yang terjadi pada sekitar pukul 19.05 waktu setempat (Senin pukul 01.05 WIB).Belum ada penjelasan lebih terperinci tentang serangan itu.Pasukan AS pertama kali dikerahkan ke Suriah saat pemerintahan Presiden Obama melakukan operasi militer bersama kelompok Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi untuk menumpas ISIS.Ada sekitar 900 tentara AS di Suriah, sebagian besar berada di wilayah timur.Sumber: Reuters

Penerjemah: Anton Santoso

Editor: Mulyo Sunyoto

COPYRIGHT © ANTARA 2022