Presiden China ucapkan selamat Hari Perdamaian Internasional 2022

Jakarta (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping mengirimkan sebuah surat ucapan selamat ke acara peringatan yang digelar di Beijing pada Rabu (21/9) untuk Hari Perdamaian Internasional 2022, yang jatuh pada 21 September.Dalam suratnya, Xi menyebutkan bahwa saat ini, situasi keamanan internasional sedang mengalami perubahan yang mendalam dan kompleks, dan dunia telah memasuki periode turbulensi serta transformasi baru."Pada titik bersejarah yang penting ini, saya mengajukan Inisiatif Keamanan Global, menyerukan kepada semua negara untuk menjunjung tinggi konsep keamanan bersama, komprehensif, kooperatif dan berkelanjutan, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, mematuhi tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menganggap serius masalah keamanan yang sah dari semua negara," kata Xi.China juga menganjurkan bahwa semua negara harus menyelesaikan perbedaan dan perselisihan melalui dialog dan konsultasi, memikul tanggung jawab menjaga perdamaian, mengikuti jalan pembangunan damai, dan bekerja sama untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi kemanusiaan, ujar Xi.Acara peringatan tahun ini, yang mengusung tema "Bertindak atas Inisiatif Keamanan Global untuk Menjaga Perdamaian dan Stabilitas Dunia" (Acting on Global Security Initiative to Maintain World Peace and Stability), sejalan dengan semangat Piagam PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Acara ini diharapkan dapat menghimpun kebijaksanaan dan kekuatan semua pihak serta memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, imbuh Xi.

Pewarta: Xinhua

Editor: Joko Susilo

COPYRIGHT © ANTARA 2022