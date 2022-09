Jumlah senjata api yang terjaring di bandara AS hampir pecahkan rekor

New York City (ANTARA) - Badan Keamanan Transportasi (Transportation Security Administration/TSA) Amerika Serikat (AS) tahun ini berpotensi untuk kembali memecahkan rekor jumlah senjata yang terjaring di pos pemeriksaan keamanan bandara, menunjukkan tantangan yang terus dihadapi para petugas keamanan di tengah laju penjualan senjata api di AS, seperti dilansir The New York Times pada Rabu (21/9).Sejauh tahun ini, para petugas TSA telah menemukan lebih dari 4.600 senjata api di pos pemeriksaan bandara, dan sekitar 87 persen di antaranya berisi peluru, menurut badan tersebut. Tahun lalu, TSA menemukan hampir 6.000 senjata api di pos pemeriksaan bandara, yang merupakan rekor tersendiri."Jumlah senjata api yang ditemukan di pos pemeriksaan keamanan telah meningkat selama lebih dari satu dekade, dengan satu-satunya penurunan terjadi selama pandemi," kata laporan itu.Banyaknya senjata api yang ditemukan di bandara negara itu tahun ini terjadi seiring perjalanan udara di AS hampir kembali ke tingkat sebelum pandemi, menurut laporan itu."Penjualan senjata di AS telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa beberapa wisatawan mungkin tidak terbiasa dengan aturan terkait membawa senjata api saat bepergian menggunakan pesawat," papar laporan itu.

Penerjemah: Xinhua

Editor: Teguh Handoko

COPYRIGHT © ANTARA 2022