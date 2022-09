Angka indeks polusi utama Beijing turun 20 persen pada Januari-Agustus

Beijing (ANTARA) - Angka indeks polusi udara utama Beijing mencatatkan penurunan 20 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam delapan bulan pertama 2022, demikian menurut data resmi pada Senin (26/9).Konsentrasi rata-rata PM2,5 di kota itu tercatat 28 mikrogram per meter kubik pada periode Januari-Agustus, menurut Biro Ekologi dan Lingkungan Kota Beijing. Angka pada Agustus tercatat 19 mikrogram per meter kubik, terendah untuk periode satu bulan pada tahun ini.Angka PM2,5 merupakan indikator yang memantau partikel udara dengan diameter 2,5 mikron atau kurang.Otoritas lokal di kota tersebut telah mengambil serangkaian langkah untuk mengatasi polusi udara tahun ini, termasuk memperkuat inspeksi terhadap sumber-sumber polusi.Dari Januari hingga Agustus, konsentrasi rata-rata PM10 dan nitrogen dioksida masing-masing juga turun 14,5 persen dan 16 persen (yoy), tambah biro itu.Beijing membuat terobosan dalam pengendalian polusi udara pada tahun lalu. Konsentrasi rata-rata PM2,5 di kota itu tercatat 33 mikrogram per meter kubik pada 2021, level terendah sejak pencatatan dimulai pada 2013.

