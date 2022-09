Kedubes AS desak warga AS tinggalkan Rusia hindari wajib militer

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Moskow mendesak warga negara AS yang tinggal di Rusia untuk segera meninggalkan negara itu, mengacu pada apa yang diklaim sebagai kemungkinan bahwa Rusia dapat mewajibkan individu berkewarganegaraan ganda untuk menjalani dinas militer."Rusia dapat menolak untuk mengakui status kewarganegaraan AS yang dimiliki warga berkewarganegaraan ganda, menolak akses mereka ke bantuan konsuler AS, mencegah keberangkatan mereka dari Rusia, dan mewajibkan individu berkewarganegaraan ganda untuk menjalani dinas militer," sebut peringatan yang diunggah di situs web kedutaan besar itu pada Selasa (27/9)."Warga negara AS sebaiknya tidak bepergian ke Rusia dan mereka yang tinggal di atau sedang bepergian ke Rusia sebaiknya segera meninggalkan Rusia meski opsi perjalanan komersial terbatas tetap ada," imbuh peringatan itu.Anjuran itu datang sekitar sepekan setelah Rusia mengumumkan mobilisasi parsial di tengah konflik dengan Ukraina.

