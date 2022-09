Ekonomi swasta China tumbuh pesat dalam 10 tahun terakhir

Jakarta (ANTARA) - Ekonomi swasta China mencatatkan pertumbuhan pesat dalam satu dekade terakhir berkat lingkungan pasar yang semakin membaik, menurut badan perencana ekonomi tertinggi negara itu pada Kamis (29/9).Jumlah perusahaan swasta meningkat empat kali lipat lebih dari awalnya 10,85 juta menjadi 44,57 juta selama 10 tahun terakhir, kata Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China dalam sebuah konferensi pers.Sebagai hasil dari serangkaian kebijakannya yang propasar, peringkat global China untuk lingkungan bisnisnya naik ke posisi 31 dalam pemeringkatan terbaru dari posisi 96 pada 2013.Selain itu, per akhir 2021 China berhasil menarik lebih dari 2,6 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.243) investasi asing langsung.Perusahaan China yang melebarkan sayap hingga ke luar negeri pun semakin bertambah. Menurut NDRC, jumlah perusahaan luar negeri yang didanai China telah meningkat dari hampir 22.000 pada akhir 2012 menjadi lebih dari 45.000 saat ini.

Pewarta: Xinhua

Editor: Satyagraha

COPYRIGHT © ANTARA 2022