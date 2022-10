Ilmuwan: Galaksi Bima Sakti ternyata "lebih ramping" dari perkiraan

Beijing (ANTARA) - Tim peneliti yang terdiri dari ilmuwan China dan asing telah mengukur massa galaksi Bima Sakti secara akurat dan mengungkapkan massanya lebih ramping dari perkiraan, yakni sekitar 550 miliar kali lipat massa matahari.Hasil itu dipublikasikan dalam jurnal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society baru-baru ini.Estimasi terbaru massa galaksi Bima Sakti tersebut hampir separuh dari nilai rata-rata yang diukur oleh tim-tim peneliti lainnya, yang tercatat sekitar 1 triliun kali lipat massa matahari."Hasil terbaru kami menunjukkan bahwa galaksi Bima Sakti mungkin 'lebih ramping' dari perkiraan kita sebelumnya," ujar Xue Xiangxiang, anggota utama tim penelitian tersebut sekaligus peneliti dari Observatorium Astronomi Nasional Akademi Ilmu Pengetahuan China (NAOC)."Ini berarti ada jauh lebih sedikit materi gelap yang tidak bercahaya namun memiliki gaya gravitasi di galaksi tersebut dibandingkan perkiraan awal," imbuhnya.Xue mengatakan massa itu sangat penting untuk memahami dinamika galaksi Bima Sakti. Namun, ada tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam estimasinya karena keterbatasan observasi.Dalam penelitian itu, tim ilmuwan tersebut memperoleh kesimpulan berdasarkan data dari Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST), teleskop optik terkemuka di China, dan satelit Gaia milik Badan Antariksa Eropa (European Space Agency).Besarnya sampel data spektroskopi yang disediakan oleh LAMOST merupakan salah satu keunggulan utama penelitian ini dibandingkan studi-studi dari tim penelitian lainnya, tutur Xue."Tidak hanya besar dalam jumlah dan cakupan, sampel itu juga merekam posisi tiga dimensi (3D), kecepatan 3D, dan banyaknya logam dari setiap bintang," urai Xue.Tim peneliti tersebut antara lain terdiri dari sejumlah ilmuwan China Three Gorges University (CTGU), NAOC, Universitas Teknologi Swinburne di Australia, dan Universitas Jiao Tong Shanghai.

