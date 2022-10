Xi Jinping harap ada komunikasi lebih erat antara China dan AS

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua Komite Nasional Hubungan Amerika Serikat dan China (National Committee on U.S.-China Relations) Evan Greenberg atas penghargaan yang diterimanya di acara gala Komite Nasional tersebut.Dia menambahkan situasi dunia saat ini tidaklah tenang, sehingga dia berharap terjadi komunikasi dan kerja sama lebih erat antara China dan AS.Xi juga mengapresiasi seluruh anggota Komite Nasional Hubungan AS dan China itu atas dedikasi mereka terhadap pertumbuhan hubungan China dan AS, serta terkait pertukaran dan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.Menurut Xi, China dan AS merupakan dua negara besar yang dapat membawa stabilitas dan kepastian lebih besar kepada dunia serta mendorong perdamaian dan pembangunan dunia global.China siap bekerja sama dengan AS untuk menemukan cara yang tepat guna menjalin hubungan harmonis di era baru atas dasar saling menghormati, koeksistensi damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan; sehingga menghadirkan manfaat tidak hanya bagi kedua negara, tapi juga seluruh dunia, kata Xi.Xi berharap Komite Nasional Hubungan AS dan China serta semua pihak yang mendukung hubungan kedua negara terus berperan aktif dan membawa hubungan bilateral tersebut kembali ke jalur perkembangan sehat dan stabil.Sementara itu, pada hari yang sama, Presiden AS Joe Biden juga mengirimkan pesan ucapan selamat untuk acara gala dinner Komite Nasional tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2022