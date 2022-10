Tingkat kematian akibat kanker di AS terus menurun

Los Angeles (ANTARA) - Tingkat kematian akibat kanker secara keseluruhan di Amerika Serikat (AS) terus menurun dari tahun 2015 ke 2019, menurut laporan terbaru dari Annual Report to the Nation on the Status of Cancer yang diterbitkan pada Kamis (27/10).Dari tahun 2014 hingga 2018, insiden kanker secara keseluruhan atau kasus baru kanker tetap stabil pada pria dan anak-anak di AS. Namun, angka kasus kanker tersebut meningkat pada wanita berusia remaja dan dewasa muda, menurut laporan tersebut.Laporan itu menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2019, tingkat kematian akibat kanker secara keseluruhan menurun sebesar 2,1 persen per tahun pada gabungan pria dan wanita. Penurunan tingkat kematian paling tajam terjadi pada kanker paru-paru dan melanoma, yakni sebesar 4 hingga 5 persen per tahun di antara pria dan wanita.Dalam laporan itu, terjadi peningkatan tingkat kematian pada pria untuk kanker pankreas, otak, tulang, dan sendi; serta pada wanita untuk kanker pankreas dan rahim.Para peneliti mencatat bahwa ada kesenjangan ras dan etnis untuk banyak area kanker individu.​​​​

