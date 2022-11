Orange County di AS deklarasikan darurat kesehatan akibat kasus RSV

penetapan keadaan darurat setempat telah diumumkan, yang memungkinkan county tersebut mengakses sumber daya negara bagian dan federal untuk mengatasi situasi dan mencari bantuan timbal balik dari county sekitarnya

Los Angeles (ANTARA) - Orange County, sebuah wilayah di Negara Bagian California, Amerika Serikat (AS) bagian barat, dengan penduduk lebih dari 3,8 juta jiwa, mengeluarkan deklarasi keadaan darurat kesehatan.Hal itu dilakukan akibat melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus atau respiratory syncytial virus (RSV).Petugas kesehatan Orange County mengumumkan deklarasi darurat kesehatan pada Senin (31/10) akibat infeksi virus yang menyebar dengan cepat menyebabkan angka rawat inap anak dan kunjungan harian instalasi gawat darurat (IGD) mencatat rekor tertinggi, menurut sebuah pernyataan dari Badan Perawatan Kesehatan Orange County."Selain itu, penetapan keadaan darurat setempat telah diumumkan, yang memungkinkan county tersebut mengakses sumber daya negara bagian dan federal untuk mengatasi situasi dan mencari bantuan timbal balik dari county sekitarnya," tambah pernyataan itu.Respiratory syncytial virus (RSV) merupakan virus pernapasan umum yang biasanya menyebabkan gejala ringan seperti pilek, namun sangat berbahaya bagi anak usia di bawah dua tahun mengingat mereka memiliki saluran pernapasan yang lebih kecil dan lebih mudah dipenuhi lendir, serta paru-paru yang membutuhkan lebih banyak dukungan untuk bernapas, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) AS.Deklarasi darurat kesehatan oleh Orange County itu dikeluarkan empat hari setelah CDC AS menyebut bahwa infeksi RSV sedang melonjak di beberapa wilayah AS. Kanal ABC News pekan lalu memperingatkan bahwa karena kasus RSV dan virus pernapasan lainnya telah menyebar ke seluruh negeri, banyak rumah sakit di beberapa negara bagian beroperasi dengan kapasitas yang hampir penuh.Pekan lalu, badan kesehatan masyarakat di wilayah tetangga San Diego County, di California selatan, juga mengeluarkan peringatan serupa."Para penyedia layanan kesehatan daerah melihat lonjakan awal kasus flu dan RSV, dan meskipun kasus COVID-19 saat ini cenderung menurun di wilayah tersebut, gempuran rangkap tiga akibat tiga virus yang merebak secara bersamaan dapat menambah tekanan pada sistem kesehatan yang pada dasarnya sudah kewalahan," ungkap pernyataan yang dirilis oleh San Diego County.

Pewarta: Xinhua

Editor: Mulyo Sunyoto

COPYRIGHT © ANTARA 2022