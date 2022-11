Film Indonesia di festival Fra Sr 2022 pukau publik Norwegia

Jakarta (ANTARA) - Film Indonesia yang diputar di acara Indonesia Movie Nights yang diadakan KBRI Oslo dalam festival film Fra Sør 2022 berhasil memukau publik Norwegia.Indonesia Movie Nights adalah bagian dari kerja sama KBRI Oslo dengan Festival Film Fra Sor, salah satu festival film terbesar di Norwegia.Pada 2022, KBRI Oslo menjadi mitra resmi Film Fra Sor untuk memperkenalkan tiga film Indonesia di Norwegia, yaitu "Autobiography" karya Makbul Mubarak, "Before, Now and Then" atau NANA karya Kamila Andini, dan ”Pengabdi Setan” karya Joko Anwar, menurut keterangan KBRI Oslo pada Selasa."Kita bangga KBRI Oslo dapat kembali menghadirkan film Indonesia di Norwegia, karena sudah saatnya hasil karya seniman dan sineas Indonesia semakin diakui dunia internasional," kata Duta Besar RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis pada sambutannya di Indonesia Movie Night.Kegiatan itu disambut antusias oleh 160 orang pemerhati film, masyarakat Norwegia, dan diaspora Indonesia yang hadir. Antusiasme juga tercermin dengan atribut dan pakaian Indonesia oleh para penonton, kata KBRI Oslo.Indonesia Movie Nights diadakan untuk menonton bersama film "Autobiography" dan diskusi langsung dengan Sutradara Makbul Mubarak.Film Autobiography juga menjadi salah satu nominasi penghargaan kategori "New Voices" pada festival Fra Sør.Todung menyampaikan bahwa KBRI Oslo akan terus mendorong hasil karya anak bangsa dapat lebih mewarnai berbagai festival dan bioskop di Norwegia.Hal serupa juga dinyatakan oleh Direktur Festival Film Fra Sør Lasse Skagen yang menyambut baik kembalinya film Indonesia di layar bioskop Norwegia dan mengundang sutradara Makbul Mubarak pada festival tahun ini."Film tahun ini mengupas isu yang menarik dan membawa perspektif baru bagi masyarakat Norwegia mengenai budaya, kehidupan dan tantangan sosial di Indonesia," ujarnya.Lasse juga menyampaikan kekaguman terhadap talenta sutradara Indonesia yang mencerminkan kemajuan industri film Indonesia. Festival film Fra Sor telah merencanakan untuk membawa kembali film dan sutradara Indonesia pada 2023.Sementara itu, sutradara Makbul Mubarak mengapresiasi sambutan baik masyarakat Norwegia terhadap film Autobiography yang merupakan karya pertamanya."Melalui film ini saya ingin mengupas cerita kehidupan yang selama ini jarang terangkat di film Indonesia," katanya.Makbul berharap film Indonesia semakin banyak dikenal oleh para penonton dan pecinta film di Eropa, termasuk di wilayah Skandinavia.Dengan karakter yang kuat dan plot yang kental dengan konflik batin, film Autobiography telah mendapat banyak pengakuan di berbagai festival internasional, termasuk sebagai pemenang utama pada Tokyo Filmex 2022.Indonesia Movie Night di Norwegia adalah bagian dari program Kedutaan Besar RI di Oslo untuk mempromosikan seni, budaya dan industri kreatif Indonesia ke masyarakat Norwegia dan Islandia.Melalui kegiatan itu diharapkan industri film, para sineas, aktor dan aktris Indonesia dapat lebih mengemuka dan dikenal oleh masyarakat Norwegia dan Islandia.

