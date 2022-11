Presiden AS tinggalkan Bali

Baca juga: Jokowi serukan hentikan perang dalam pembukaan sesi III KTT G20

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Presiden AS Joseph R Biden meninggalkan Bali usai menghadiri KTT G20 pada 15-16 November 2022.Pesawat kepresidenan AS Air Force 1 lepas landas dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Rabu sekitar pukul 14.25 WITA.Sebelumnya pada Rabu pagi dia menghadiri kegiatan samping KTT G20 yakni peninjauan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai.Selama di Bali, Biden bermalam di Grand Hyatt Bali, Nusa Dua.Dia tiba di Bali pada Minggu (13/11) dan melangsungkan pertemuan bersama beberapa kepala negara/pemerintahan diantaranya Presiden Joko Widodo, dan Presiden China Xi Jinping.Saat sela-sela KTT G20, Biden menghadiri pertemuan Kemitraan Infrastruktur dan Investasi Global (PGII), serta melakukan pertemuan darurat bersama negara perwakilan NATO.Sebelumnya rombongan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, rombongan kepala delegasi Rusia Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, dan Presiden Dewan Atlantik Frederick Kempe juga telah meninggalkan Bali pada Selasa malam (15/11).Indonesia menjabat Presidensi G20 pada 2022 dan telah menyelenggarakan KTT G20 pada 15-16 November di Bali.Presidensi G20 Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.Sebanyak tiga isu prioritas, pertama arsitektur kesehatan, kedua transisi energi berkelanjutan, dan ketiga transformasi digital dibahas dalam Presidensi G20.Para kepala delegasi telah membahas isu pertama dan kedua pada Selasa (15/11) dan isu ketiga pada Rabu.

