Terowongan bawah air pertama Asia Selatan tandai penyelesaian parsial

Dari Ganabhaban, kediaman resminya di Dhaka, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina turut berpartisipasi secara virtual dalam sebuah acara perayaan yang digelar pada pada Sabtu (26/11) untuk mengapresiasi upaya semua pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut

Jakarta (ANTARA) - Terowongan bawah air di Bangladesh yang dibangun oleh sebuah perusahaan China telah menandai rampungnya pekerjaan sipil sisi tabung selatan terowongan tersebut.Terowongan Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, terowongan bawah air pertama di Asia Selatan, terletak di muara Sungai Kanapuri di Kota Chittagong, serta menghubungkan tepi timur dan barat Sungai Kanapuri.Dibangun oleh China Communication Construction Co Ltd, terowongan itu memiliki panjang 9,3 kilometer dengan dirancang untuk mendukung kecepatan hingga 80 kilometer per jam. Proyek tersebut didukung oleh Bank Ekspor-Impor China (Export-Import Bank of China) dengan kredit preferensial.Duta Besar China untuk Bangladesh Li Jiming mengatakan bahwa terowongan ini akan mengoptimalkan sektor transportasi setempat secara signifikan serta akan memfasilitasi konektivitas antara Bangladesh dan negara-negara tetangga, yang menunjukkan peran penting Bangladesh dalam konektivitas regional, serta penghubung antara negara-negara Sabuk dan Jalur Sutra.Proyek tersebut juga merupakan terowongan perisai (shield tunnel) bawah air berdiameter besar pertama yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan China di luar negeri.

