Dua subvarian baru COVID sumbang lebih dari separuh kasus baru di AS

Los Angeles (ANTARA) - Dua subvarian baru Omicron, yaitu BQ.1 dan BQ.1.1, menyumbangkan lebih dari separuh kasus baru COVID-19 di Amerika Serikat (AS) pekan lalu, menurut perkiraan terkini Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) AS.BQ.1.1 menyumbangkan sekitar 29,4 persen dari seluruh varian yang tersebar pada pekan yang berakhir pada 26 November, sementara BQ.1 diperkirakan mencakup 27,9 persen dari seluruh varian, menurut data CDC.Kedua varian tersebut merupakan turunan dari subvarian BA.5 Omicron. Keduanya telah menggantikan BA.5 sebagai galur (strain) yang dominan di AS.BA.5 menyumbangkan 19,4 persen dari total kasus infeksi baru pekan lalu, tunjuk data CDC AS.CDC AS juga melacak variant of concern baru COVID-19 lainnya yang dikenal sebagai XBB, yang jumlah kasusnya terus bertambah hingga diperkirakan mencakup 3,1 persen dari total kasus infeksi baru di seluruh wilayah negara itu.XBB menjadi penyebab dari sejumlah besar kasus infeksi di beberapa negara Asia Selatan dan persentasenya terus meningkat dalam pengurutan virus yang dilaporkan dari seluruh dunia dan pada wisatawan mancanegara yang baru tiba.

