Partai Demokrat di DPR AS pilih pemimpin baru

Dengan kerendahan hati (saya) terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat di DPR berikutnya

Washington (ANTARA) - Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Rabu (30/11) memilih pemimpin baru untuk Kongres berikutnya.Hakeem Jeffries, yang telah mewakili distrik kongres ke-8 New York sejak 2013, akan menjadi ketua Partai Demokrat di DPR AS setidaknya selama dua tahun ke depan.Di usianya yang menginjak 52 tahun, Jeffries akan menjadi anggota parlemen keturunan Afrika-Amerika pertama yang memimpin sebuah partai di salah satu kamar di Kongres AS."Dengan kerendahan hati (saya) terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat di DPR berikutnya," cuit Jeffries pada Rabu sore waktu setempat. "Siap untuk bekerja."Kubu Demokrat di DPR AS juga memilih Katherine Clark dari Massachusetts sebagai party whip, dan Pete Aguilar dari California sebagai ketua Kaukus Partai Demokrat.Kubu Demokrat kehilangan status mayoritas mereka di DPR AS dari Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu tahun ini, namun tetap menguasai Senat.Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy, seorang anggota kongres California, kini tengah berupaya menjadi ketua DPR berikutnya.Sementara itu, sebelumnya pada November Mitch McConnell dari Kentucky juga terpilih kembali sebagai pemimpin Partai Republik di Senat.Anggota Partai Demokrat Chuck Schumer dari New York diperkirakan akan tetap menjadi pemimpin mayoritas Senat di Kongres berikutnya, yang akan mulai bersidang untuk kali pertama pada 3 Januari 2023 mendatang.

