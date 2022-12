Organisasi media China, Arab luncurkan agenda pertukaran, kerja sama

Melalui inisiatif tersebut, kedua organisasi meminta outlet media China dan Arab untuk memperkuat pembelajaran timbal balik, mematuhi tanggung jawab media, memperdalam pertukaran dan kerja sama, serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan strategis China-Arab ke level yang lebih tinggi. Dalam pidatonya melalui tautan video pada forum tersebut, Presiden CMG Shen Haixiong mengatakan bahwa CMG akan memanfaatkan acara itu sebagai kesempatan untuk melakukan pertukaran dan komunikasi yang lebih erat dengan semua sektor di komunitas Arab, serta untuk memperkuat kerja sama pragmatis dalam upaya berkontribusi pada pembangunan komunitas China-Arab dengan masa depan bersama untuk era baru.

Riyadh (ANTARA) - Organisasi media China dan Arab meluncurkan inisiatif untuk mempererat kerja sama media bilateral guna mengukuhkan persahabatan China-Arab serta bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan komunitas China-Arab dengan masa depan bersama.Inisiatif bersama untuk memperdalam pertukaran dan kerja sama media Arab-China itu diluncurkan oleh China Media Group (CMG) dan Serikat Penyiaran Negara-Negara Arab (Arab States Broadcasting Union/ASBU) pada Senin (5/12), bertepatan dengan hari pembukaan Forum Kerja Sama Media China-Arab 2022 yang diselenggarakan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.Dalam pidatonya melalui video yang disampaikan pada forum tersebut, Pelaksana Tugas Menteri Media Saudi Majid bin Abdullah Al-Qasabi mengatakan bahwa negara-negara Arab memandang China sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk mencapai pembangunan bersama di segala bidang.Dia juga mengungkapkan harapannya agar forum tersebut dapat meningkatkan pertukaran budaya dan mendorong hubungan antara masyarakat China dan negara-negara Arab.Dalam forum itu, CMG dan Otoritas Penyiaran Saudi (Saudi Broadcasting Authority/SBA) meluncurkan acara televisi yang diproduksi bersama "Heart to Heart and Hand in Hand", yang menceritakan kisah warga Saudi yang tinggal di China dan warga China yang tinggal di Arab Saudi, mengawali penyiaran film-film dan program televisi China di negara-negara Arab.Chief Executive Officer (CEO) SBA Mohammed bin Fahd Al-Harithi memuji kemajuan luar biasa yang telah dicapai dalam pengembangan hubungan China-Arab selama beberapa tahun terakhir, seraya mengungkapkan harapannya agar media Arab dan China dapat menggunakan forum tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan pertukaran dan kerja sama, sehingga dapat bersama-sama memajukan pembangunan komunitas China-Arab dengan masa depan bersama.Disponsori bersama oleh CMG dan Kementerian Media Arab Saudi, forum tersebut dihadiri oleh lebih dari 150 pejabat pemerintah, perwakilan organisasi media, serta akademisi dari China dan 22 negara Arab.

