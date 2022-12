Produksi kapas Xinjiang China tumbuh selama 2022

Urumqi (ANTARA) - Produksi kapas di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, mencapai 5,39 juta ton pada 2022 atau naik 262.000 ton dibandingkan 2021, menurut Biro Statistik Nasional (NBS).Daerah otonom tersebut menyumbang 90,2 persen dari total produksi kapas China sepanjang 2022. Area penanaman kapas di Xinjiang turun tipis pada 2022 menjadi sekitar 37,45 juta mu (2,5 juta hektare) yang mencakup 83,2 persen dari area penanaman nasional, menurut NBS.Hasil kapas di Xinjiang rata-rata mencapai 143,9 kg per mu pada 2022 atau naik 7,5 kg per mu dibandingkan tahun sebelumnya. Xinjiang menduduki peringkat pertama di China selama 28 tahun berturut-turut dalam hal produksi kapas, hasil per unit, luas penanaman, serta alokasi komoditas.Xinjiang telah menerapkan penanaman kapas secara mekanis dan pintar dalam beberapa tahun terakhir, dengan mesin melakukan lebih dari 80 persen pekerjaan pemetikan, kata departemen pertanian dan urusan pedesaan setempat.Sejak 1990-an, Xinjiang secara bertahap menjadi basis produksi kapas terbesar di China sekaligus penghasil tanaman penting di seluruh dunia. Hampir separuh dari petani lokal terlibat dalam produksi kapas.

