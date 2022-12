Banca d'Italia mainkan peran kunci saat Kroasia gabung ke zona euro

Roma (ANTARA) - Banca d'Italia atau bank sentral Italia akan menukar mata uang kuna Kroasia dengan nilai paritas setelah negara itu mengadopsi mata uang euro per 1 Januari 2023.Pada Juli lalu, Dewan Uni Eropa menyetujui Kroasia sebagai negara ke-20 yang memperoleh akses ke mata uang euro. Sebelumnya, di tahun 2020, Kroasia bergabung dengan European Exchange Rate Mechanism (EERM) untuk menetapkan nilai tukar kuna di level 7,5345 per euro.Menurut pernyataan Bank of Italy, kuna dan euro akan diterima sebagai mata uang hingga 15 Januari 2023. Selanjutnya, hanya euro yang akan diterima sebagai alat pembayaran sah, meskipun harga barang dan jasa di negara itu tetap dinyatakan dalam kedua mata uang tersebut hingga akhir 2023.Untuk memfasilitasi peralihan tersebut, Bank of Italy melakukan pertukaran kuna-euro pada Januari dan Februari 2023 tanpa pungutan biaya.Penukaran tersebut akan dilakukan di kantor pusat Bank of Italy di Ancona, Milan, dan Roma, serta beberapa kantor cabang di Trieste dan Venesia. Batas 8.000 kuna (1 kuna = Rp2.212) atau sekitar 1.062 euro per transaksi akan diterapkan.Italia merupakan satu dari 11 negara anggota pertama yang mengadopsi mata uang euro mulai tahun 1999, dan mata uang tersebut mulai digunakan pada 1 Januari 2002.

