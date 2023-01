Setahun berjalan, RCEP dorong integrasi industri regional

"Tarif untuk ekspor kendaraan energi baru yang sudah jadi relatif tinggi, tetapi dengan mengimpor suku cadang mobil untuk perakitan lokal (di Indonesia), kami dapat menikmati tarif khusus RCEP," kata Qin Zhenjie, manajer proyek G20 di unit Indonesia SGMW, seraya menambahkan bahwa perusahaan itu melakukan ekspansi ke pasar Asia Tenggara dengan manfaat yang dibawa oleh RCEP. Yuan Bo, seorang peneliti dari Akademi Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Ekonomi China di bawah Kementerian Perdagangan China, mengatakan bahwa selama setahun terakhir, RCEP secara signifikan mengurangi biaya untuk negara-negara anggota, sangat mendorong arus perdagangan dan investasi intraregional, dan menjadikan rantai nilai, rantai pasokan, dan rantai industri regional lebih tangguh dan stabil, membantu kawasan itu menghadapi gejolak dan guncangan ekonomi eksternal. Selesai

Jakarta (ANTARA) - Berkat pengurangan tarif di bawah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP), Guangxi Jingui Pulp & Paper Co., LTD yang terletak di Kota Qinzhou, Daerah Otonom Etnis Zhuang Guangxi di China selatan, dapat memperluas tingkat kehadirannya di pasar ASEAN.Pesanan-pesanan baru membuat pabriknya begitu sibuk, bahkan ketika pandemi COVID-19 terus melemahkan permintaan global.RCEP, kesepakatan perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 10 negara anggota ASEAN serta China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, mulai berlaku pada 1 Januari 2022.Selama setahun terakhir, perjanjian itu menurunkan biaya perdagangan, memfasilitasi integrasi rantai industri, dan menguntungkan konsumen di kawasan tersebut.Sejumlah pegiat bisnis mengatakan bahwa ketentuan bersama RCEP terkait asal barang (rules of origin), yang menetapkan bahwa komponen produk dari negara anggota mana pun akan diperlakukan sama, akan menambah opsi sumber di kawasan tersebut serta mendorong integrasi rantai pasokan dan industri regional."Bahan baku seperti bubur kayu dan pati yang diimpor dari negara-negara ASEAN dapat menikmati tarif khusus­ berkat RCEP."Menurut Zhou Ju, direktur urusan bea cukai di departemen logistik Guangxi Jingui Pulp and Paper Co., LTD., efisiensi rantai sirkulasi mengalami peningkatan signifikan setelah pemberlakuan RCEP, dan perusahaan-perusahaan memiliki keyakinan yang lebih besar terhadap pengembangan produksi.Aturan perdagangan dan investasi terpadu di bawah RCEP akan mendorong perusahaan di negara-negara anggota untuk memanfaatkan kekuatan industri lokal, yang mengarah pada optimalisasi rantai pasokan dan industri di kawasan tersebut, kata Zhai Kun, Wakil Direktur Institut Kajian Wilayah di Universitas Peking.Di ruang ekshibisi Guangxi Tianheng Auto Parts Manufacturing Co., LTD., produk-produk seperti panel baterai aloi aluminium untuk kendaraan energi baru, aluminium dekoratif permukaan, dan komponen aloi aluminium untuk kendaraan rel sangat ditonjolkan.Didirikan pada 2021, perusahaan manufaktur tersebut kini menjadi pemasok utama palet baterai untuk banyak perusahaan mobil energi baru dan panel trim aluminium untuk perusahaan peralatan rumah tangga, dan memiliki teknologi inti untuk perawatan permukaan campuran aluminium."Bahan baku, pengolahan, pasar terminal, dan mata rantai lainnya dalam rantai industri aluminium kami melibatkan ASEAN, Jepang, dan Korea Selatan serta sumber daya dalam negeri.Efek RCEP mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan daya saing produk. Perusahaan diperkirakan akan mencapai nilai output sebesar 450 juta yuan (1 yuan = Rp2.261) pada 2022, dengan pertumbuhan tahunan (year on year/yoy) sebesar 5 persen," kata Li Zhi, manajer umum perusahaan tersebut.Pengurangan tarif secara keseluruhan, koordinasi rantai pasokan dan industri lintas perbatasan dan transregional, serta pelonggaran akses pasar lanjutan... Di mata investor yang terlibat dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan lintas perbatasan, RCEP dapat mendorong pembentukan dan ekspansi industri baru di kawasan itu, mendorong transformasi dan peningkatan industri tradisional, serta menghadirkan lebih banyak potensi pembangunan.Terhubung dengan negara-negara ASEAN melalui jalur darat dan laut, Guangxi menjadi perbatasan dan jendela penting untuk pertukaran dan kerja sama antara China dan negara-negara ASEAN. Guangxi memanfaatkan peluang-peluang yang dihadirkan RCEP, mendukung kerja sama ekonomi dan perdagangan China-ASEAN, membangun rantai industri lintas perbatasan, dan mendorong integrasi mendalam dengan rantai industri, rantai pasokan, dan rantai nilai ASEAN, membangun fondasi yang kuat bagi berbagai industri seperti energi baru, manufaktur peralatan, dan mesin konstruksi.Lu Qing, Direktur Biro Teknologi Informasi dan Industri Nanning, mengatakan bahwa sejak 2021, Nanning melakukan promosi investasi rantai industri baterai energi baru dengan BYD, produsen NEV terkemuka China sebagai pusatnya, memperkenalkan rangkaian 5 proyek BYD dengan total investasi 28 miliar yuan dan total nilai output 50 miliar yuan. Saat ini, Nanning secara aktif berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan di industri informasi elektronik dan fotovoltaik dengan basis produksi di ASEAN untuk mempercepat implementasi proyek..Menurut RCEP, lebih dari 90 persen dari total barang yang diperdagangkan di kawasan tersebut pada akhirnya akan dikenakan tarif nol, instrumen pendorong untuk bisnis yang disambut baik oleh semakin banyak perusahaan.Pada awal Desember, kota Chengdu dan Chongqing di China menyambut kedatangan kereta langsung yang memuat durian, lengkeng, dan buah-buahan lainnya dari Thailand dan Laos. Difasilitasi oleh RCEP dan ledakan pembangunan infrastruktur, buah-buahan Asia Tenggara kini dapat mencapai China barat daya dengan lebih cepat dan dengan harga lebih murah.Beberapa perusahaan, yang melihat peluang bisnis itu, menandatangani perjanjian kerja sama dengan perkebunan dan pabrik di Thailand, Vietnam, dan tempat-tempat asal produk lainnya untuk menjamin impor jangka panjang durian, kelapa, dan buah-buahan lainnya. Buah tidak hanya dihidangkan di meja makan keluarga China, tetapi juga menjadi bahan baku penting dalam aktivitas produksi dan pengolahan perusahaan-perusahaan makanan.

