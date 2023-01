Dirjen WHO berharap dunia jauh lebih baik setelah 4 tahun pandemi

Jenewa (ANTARA) - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus berharap agar pandemi virus corona berakhir pada 2023 dan dunia menjadi jauh lebih baik di awal tahun ke empat pandemi.Saat konferensi pers di markas besar WHO di Jenewa, Tedros mengatakan bahwa hampir sepanjang tahun lalu jumlah kasus COVID-19 mengalami penurunan.Menurut dia, program vaksinasi di seluruh dunia meningkat berkat kemajuan yang berkelanjutan di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.Pada 2021, negara-negara tersebut sempat tertinggal jauh dalam hal program vaksinasi COVID-19.Dirjen WHO itu menegaskan bahwa COVID-19 masih menjadi virus yang berbahaya bagi kesehatan, ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan, apalagi mengingat penyebaran variannya yang cepat.Menurut Tedros, varian baru COVID-19 kini telah dideteksi di lebih dari 25 negara."WHO mengikuti secara saksama dan menilai risiko dari sub-varian ini dan akan melaporkannya," kata dia.Sumber: WAM-OANA

