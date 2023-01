Dirjen WHO puji upaya respons COVID-19 China

Jakarta (ANTARA) - Melalui percakapan teleponnya dengan seorang pejabat kesehatan senior China, direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji upaya pemerintah China dalam mengatasi epidemi COVID-19.Direktur Komisi Kesehatan Nasional China Ma Xiaowei pada Sabtu (14/1) bertukar pandangan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tentang respons COVID-19 China saat ini, menurut komisi tersebut.Ma mengatakan bahwa China berbagi informasi COVID-19 dengan WHO dan negara lain sejak awal epidemi. China menjadi negara pertama yang mengidentifikasi patogen dan memublikasikan informasi penting, seperti pengurutan genom virus tersebut. China juga membentuk mekanisme pertukaran teknis dengan WHO.Sejak China mengoptimalkan respons COVID-19-nya, kedua belah pihak telah melakukan banyak pertukaran teknis. China akan terus mendukung peran WHO dalam menyatukan upaya internasional dalam melawan virus tersebut, ujar Ma.Ghebreyesus memuji upaya China dalam mempertahankan pertukaran teknis jangka panjang serta membagikan informasi dan data epidemi dengan WHO.Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat pertukaran teknis dan kerja sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian epidemi, serta bersama-sama menjaga keamanan kesehatan global.

