Mike Pence laporkan penemuan dokumen rahasia di rumahnya

Washington (ANTARA) - Mantan wakil presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengatakan kepada Kongres, Selasa (24/1), bahwa di rumahnya di Indiana telah ditemukan dokumen-dokumen rahasia.Ketua Komite Pengawasan dan Pertanggungjawaban Parlemen James Comer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Pence menghubungi tentang dokumen yang salah tempat tersebut."Dia setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pengawasan kongres dan menjawab pertanyaan apa pun yang kami miliki tentang masalah ini," kata Comer.Pence menjabat sebagai Wakil Presiden ke-48 AS mulai Januari 2017 hingga Januari 2021 di bawah Presiden Donald Trump saat itu.Menurut laporan, tim dari pihak Pence memberi tahu Arsip Nasional AS pekan lalu bahwa sejumlah kecil dokumen rahasia potensial ditemukan dalam dua kotak kecil. Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan oleh agen federal di rumah Pence di Carmel, Indiana, Kamis malam (19/1), saat Pence berada di Washington D.C.Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Biro Investigasi Federal (FBI) telah meluncurkan peninjauan dokumen dan mencari tahu bagaimana dokumen tersebut berada di kediaman Pence di Indiana. Penasihat khusus pun sedang menyelidiki secara terpisah tentang penanganan dokumen rahasia oleh Trump dan Presiden AS Joe Biden.Trump membawa ratusan catatan rahasia setelah mengakhiri masa kepresidenannya dan menolak permintaan berbulan-bulan untuk mengembalikannya ke pemerintah federal, kata DOJ. Trump menilai pihaknya harus mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut.Menurut pengacara Biden, FBI menggeledah rumah Biden di Wilmington, Delaware, pada pekan lalu dan menemukan dokumen tambahan dengan tanda rahasia. Penemuan itu adalah keempat kalinya sejak November 2022 bahwa catatan atau materi rahasia ditemukan di alamat pribadi Biden.Sebuah survei ABC News/Ipsos terbaru menemukan bahwa sebagian besar penduduk Amerika meyakini bahwa Trump dan Biden bertindak tidak tepat dalam menangani dokumen rahasia.

