Menteri luar negeri Korsel akan kunjungi AS untuk perkuat aliansi

Presiden Korsel serukan dialog setelah peluncuran rudal Korut

Seoul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin akan melaksanakan kunjungan empat hari ke Amerika Serikat pekan ini untuk membicarakan penguatan aliansi kedua negara tersebut yang telah berjalan selama 70 tahun, kata kantornya, Selasa.Park dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berencana mengadakan pembicaraan bilateral di Washington pada Jumat (3/2) waktu setempat, kata kantor tersebut.Kunjungan itu akan menandakan lawatan tingkat tinggi pertama oleh seorang pejabat pemerintah Korsel ke Washington tahun ini.Lim Soo-suk, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel, menyampaikan bahwa kedua pihak berencana mendiskusikan upaya memperkuat aliansi strategis menyeluruh global dan bekerja sama secara erat dalam kebijakan-kebijakan menyangkut Korea Utara.Selama di AS, Park juga berencana bertemu dengan para pejabat senior Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) untuk membicarakan kerja sama bilateral di bidang-bidang yang berkaitan dengan luar angkasa.Sebelum tiba di Washington, Park akan berkunjung ke New York terlebih dahulu pada Rabu (1/1) dan mengadakan pertemuan dengan para duta besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang negaranya merupakan anggota Dewan Keamanan PBB.Pada kesempatan itu, Park akan meminta dukungan mereka dalam merespons secara tegas provokasi oleh Korea Utara.Park dijadwalkan berangkat kembali ke Seoul pada Sabtu (4/2).Sumber: Yonhap-OANA

