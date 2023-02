Iran sebut semua bank Rusia terhubung ke sistem pesan keuangan

Teheran (ANTARA) - Seorang pejabat perbankan Iran, Kamis (2/2), mengatakan semua bank Rusia dan 106 bank di 13 negara lain telah terhubung ke sistem pesan keuangan negara itu, yang dikenal sebagai SEPAM, menurut Tasnim, kantor berita semiresmi Iran.Dengan SEPAM, bank-bank Iran tidak memerlukan lagi jaringan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), Wakil Gubernur Urusan Internasional Central Bank of Iran (CBI) Mohsen Karimi.Pada Minggu (29/1), CBI mengumumkan bahwa SEPAM dan Sistem Pesan Keuangan Bank Rusia, yang dikenal sebagai SPFS atau jaringan setara SWIFT di Rusia, telah terhubung usai penandatanganan kesepakatan antara kedua bank sentral.Langkah itu menjadi langkah pertama dari rencana aksi bersama untuk kerja sama perbankan antara Iran dan Rusia, yang telah disetujui oleh bank sentral di kedua negara pada 2022, demikian Tasnim mengutip Gubernur CBI Mohammadreza Farzin.Iran dan Rusia, yang sama-sama dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS), telah memperluas hubungan politik dan ekonomi mereka untuk melawan tindakan AS.

