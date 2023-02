Media sebut tujuh kota besar di AS kehilangan separuh populasinya

Washington (ANTARA) - Tujuh kota di Amerika Serikat (AS) yang pernah masuk dalam jajaran kota metropolitan terbesar di negara itu dilaporkan kehilangan lebih dari separuh populasinya.Sebanyak tujuh kota yang "sangat terkenal" itu adalah Flint, Buffalo, Pittsburgh, Cleveland, Youngstown, St. Louis, dan Detroit, sebagaimana dilansir portal berita AS 24/7 Wall St. pada Minggu (12/2).Mereka melakukan komparasi edisi-edisi historis dari sensus sepuluh tahunan Biro Sensus AS, mulai tahun 1950, dengan angka populasi terkini."Kami mencatumkan tujuh kota yang termasuk dalam jajaran 100 kota terpadat di AS pada 1950 dan telah kehilangan lebih dari separuh populasinya pada Juli 2021," ungkap portal berita tersebut.Alasan terjadinya penurunan populasi di kota-kota tersebut beragam, di antaranya hilangnya lapangan pekerjaan, diskriminasi perumahan, dan ketimpangan ekonomi rasial, ujar media itu.Penduduk yang masih bertahan di kota-kota tersebut kemungkinan harus berjuang untuk mencari pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan, ujar laporan itu.Ditambahkan pula bahwa beberapa kota itu termasuk di antara daerah yang paling terdampak dalam epidemi opioid yang sedang berlangsung.

