Moskow (ANTARA) - Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia di Amerika Serikat (AS) mendesak AS harus membuktikan diri tidak bersalah meledakkan pipa gas Nord Stream.Sekretaris Kedubes Rusia di AS Igor Girenko mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihak Rusia tidak akan membiarkan begitu saja masalah tentang penghancuran infrastruktur energi kritis, mengingat fakta bahwa tidak ada yang diketahui tentang sisa bahan peledak di dasar Laut Baltik."Kami menganggap insiden ini sebagai sebuah aksi terorisme internasional yang memerlukan investigasi secara independen dan komprehensif. Amerika Serikat, yang mengklaim sebagai sumber 'kebenaran pemungkas', harus membatalkan tuduhan tak berdasar kepada kami dan mulai menyelesaikan masalah itu," kata Girenko.Dalam sebuah artiket yang dipublikasikan pekan lalu, peraih penghargaan Pulitzer Seymour Hersh mengungkapkan bahwa AS bekerja sama dengan Norwegia dalam sebuah operasi rahasia pada Juni 2022, untuk memasang bahan peledak berkendali jarak jauh yang menghancurkan tiga dari empat pipa Nord Stream tiga bulan kemudian.

