Volume pengiriman ponsel China turun 22,6 persen pada 2022

Beijing (ANTARA) - Pengiriman ponsel China turun 22,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 272 juta unit pada 2022, menurut Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi China (China Academy of Information and Communications Technology/CAICT).Pada Desember 2022, volume pengiriman ponsel negara itu turun 16,6 persen (yoy) menjadi 27,86 juta unit, ungkap CAICT, yang merupakan lembaga penelitian di bawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.Volume pengiriman ponsel 5G mencapai 214 juta unit pada tahun lalu, yang mencakup 78,8 persen dari total pengiriman ponsel negara tersebut.Pada 2022, tercatat 351 model ponsel baru dirilis di negara itu, turun 13,1 persen (yoy).Merek-merek domestik masih mendominasi pangsa pasar ponsel di China pada 2022, dengan volume pengiriman mereka mencapai 229 juta unit, menyumbang 84,2 persen dari total pengiriman ponsel dari negara tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

COPYRIGHT © ANTARA 2023