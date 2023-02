Toyota tarik 22.965 unit mobil impor Lexus di China

Beijing (ANTARA) - Produsen mobil Jepang Toyota mulai menarik mobil-mobil impor Lexus dari pasar China karena masalah keamanan, seperti disampaikan badan pengawas kualitas produk tertinggi China pada Senin (20/2).Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China, dalam pernyataan di situs web resminya, menyatakan Toyota Motor Investment Co. Ltd. menarik 22.965 unit mobil impor Lexus model GS, IS, RC, dan RC F.Puluhan ribu unit Lexus yang ditarik itu terdiri atas 9.498 unit model GS 250, GS 300, GS 350, GS 300h, dan GS 450h yang diproduksi antara 28 September 2011 hingga 22 Agustus 2018; 12.527 unit model IS 250 dan IS 300 yang diproduksi antara 25 Oktober 2012 hingga 10 Agustus 2018; 884 unit model RC 300 yang diproduksi antara 2 Oktober 2015 hingga 2 Agustus 2018; serta 56 unit model RC F yang diproduksi antara 29 September 2014 hingga 6 September 2017 akan ditarik.Masalah keamanan itu antara lain terdapat cangkang pipa ventilasi tangki bahan bakar yang dapat retak karena bentuk bagian atasnya tidak tepat dan berpotensi menyebabkan kebocoran oli. Kondisi itu dapat menimbulkan bahaya keselamatan dan bahaya pembuangan yang tidak wajar.Perusahaan itu mengatakan pihaknya akan mengganti secara gratis suku cadang yang cacat untuk kendaraan yang terdampak.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023