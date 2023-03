AS desak hutan Amazon dilindungi demi capai target iklim dunia

Brasilia (ANTARA) - Hutan hujan Amazon harus dilindungi demi mencapai target iklim dunia dan mencegah suhu bumi naik melampaui 1,5 derajat Celsius, kata Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Perubahan Iklim John Kerry di Brazil pada Selasa.Kerry berada di Brazil untuk membahas sokongan dana AS untuk konservasi hutan.Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang mulai menjabat Januari lalu langsung bekerja sama Amerika Serikat dalam isu perubahan iklim dan deforestasi setelah hubungan negara menjadi bergejolak sewaktu Brazil dipimpin Jair Bolsonaro yang berhaluan kanan.Deforestasi Brazil mencapai level terparah dalam 15 tahun terakhir semasa pemerintahan Bolsonaro yang memundurkan kebijakan perlindungan lingkungan.Lula dan Presiden AS Joe Biden sepakat bekerja bersama menangkal dampak perubahan iklim dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih awal bulan ini.AS juga menyatakan ingin menyumbang Dana Amazon Brazil yang menyokong proyek konservasi hutan hujan tersebut."Kenyataannya, selama Amazon tidak dilindungi dari mereka yang hendak menggunduli dan menyalahgunakannya, kita tidak akan bisa mencegah kenaikan suhu bumi melampaui 1,5 derajat Celsius," kata Kerry merujuk kesepakatan iklim Paris yang ditandatangani pada 2015.Ia menyebutkan bahwa pemerintah AS sedang menghitung jumlah bantuan yang akan diberikan untuk Dana Amazon.Menurut dia, Senat AS sedang mempertimbangkan RUU pendanaan 4,5 miliar dolar (Rp68,6 triliun) untuk konservasi hutan, sementara DPR AS sedang membahas rancangan dana sebesar 9 miliar dolar (Rp137 triliun).Walau demikian, pemerintah AS harus bertarung terlebih dahulu sebelum bisa memastikan usulan tersebut disetujui Kongres AS, tambah Kerry.Kerry dan Menteri Lingkungan Brazil Marina Silva menyatakan AS dan Brazil telah mengaktifkan lagi sebuah kelompok kerja bersama yang didirikan pada 2015 untuk mendiskusikan kerja sama lingkungan dan iklim yang terhenti semasa pemerintahan Bolsonaro.Silva mengaku sudah berbicara dengan Kerry mengenai kemungkinan meningkatkan ekspor produk sumber daya berkelanjutan buatan Brazil ke Amerika Serikat.

