AS dukung visi Korsel jalin hubungan kooperatif dengan Jepang

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) mendukung visi Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol untuk menjalin hubungan kooperatif antara Seoul dan Tokyo, kata juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS pada Rabu.Juru bicara Deplu AS Ned Price mengatakan AS juga memuji Korsel dan Jepang atas upaya terbaru mereka untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara."Saya ingin mengatakan bahwa hubungan bilateral antara AS dan sekutu kami adalah penting, begitu juga dengan kerja sama trilateral," kata Price ketika ditanya tentang hubungan Korsel-Jepang.Presiden Yoon membuat pendekatan yang jelas terhadap Jepang pada Rabu (1/3) dan menyebut negara itu sebagai mitra yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Korsel.Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara kedua negara dalam mengatasi ancaman Korea Utara dan isu global lain."Mengenai Presiden Yoon, dia telah menyampaikan visi untuk hubungan yang lebih kooperatif dan berorientasi pada masa depan dengan Jepang berdasarkan nilai-nilai bersama yang dimiliki kedua negara," kata Price dalam konferensi pers harian."Kami sangat mendukung visi ini," kata dia lebih lanjut."Dan kami memuji Presiden Republik Korea (ROK) Yoon dan Perdana Menteri Jepang (Fumio) Kishida atas upaya mereka untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam beberapa bulan terakhir," lanjut Price merujuk nama resmi Korsel.Juru bicara Deplu AS itu juga menekankan pentingnya kerja sama trilateral antara AS, Korsel dan Jepang."Kami lebih lanjut percaya bahwa kerja sama trilateral AS-Korsel-Jepang itu penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bersama oleh ketiga negara di abad ke-21," katanya."Kami akan terus bergerak maju secara trilateral untuk merangkul peluang, untuk memajukan prioritas regional dan internasional kami bersama," tambah Price.Sumber: Yonhap-OANA

