Menteri Israel akui komentar kota Palestina dimusnahkan 'salah ucap'

Istanbul (ANTARA) - Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich pada Sabtu (4/3) mengaku bahwa pernyataannya awal pekan ini tentang "pemusnahan" Kota Huwara Palestina "salah ucap", menurut sejumlah laporan media.Surat kabar The Times of Israel melansir Smotrich mengatakan kepada media lokal bahwa "diksinya salah, namun maksudnya sangat jelas.""Salah ucap karena terlalu emosi," katanya.Awal pekan ini Amerika Serikat mengecam pernyataan Smotrich, menyebutnya "tidak bertanggungjawab", "memuakkan" dan "menjijikan"."Sama seperti kami mengecam hasutan Palestina untuk melakukan kekerasan, kami mengecam pernyataan provokatif ini yang juga menjadi hasutan untuk melakukan kekerasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada awak media.Price mendesak Perdana Menteri Netanyahu dan pejabat senior Israel lainnya agar "secara terbuka dan gamblang menolak dan mencabut pernyataan itu."Smotrich mengatakan Huwara harus "dimusnahkan" oleh Pemerintah Israel usai kekerasan baru-baru ini di wilayah pendudukan Tepi Barat menyusul tewasnya dua warga Israel kakak beradik .Sumber: Anadolu

Penerjemah: Asri Mayang Sari

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023