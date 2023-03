Turki panggil Dubes AS terkait kunjungan petinggi militer ke Suriah

Ankara (ANTARA) - Turki pada Senin (6/3) memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Jeff Flake, dalam rangka menyampaikan ketidaknyamanan Turki terkait kunjungan petinggi militer AS ke Suriah timur laut selama akhir pekan lalu, kata sumber kementerian luar negeri.Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menyatakan setelahnya pada Senin bahwa Flake menyambangi Kementerian Luar Negeri Turki untuk pertemuan dan diskusi.Sebelumnya, Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, yang juga Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, melakukan lawatan yang tidak diumumkan pada 4 Maret guna mengkaji misi AS selama hampir delapan tahun di kawasan yang dikuasai oleh sekutu AS, Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Price mengatakan kepada wartawan bahwa sesuai pemahaman Deplu AS bahwa Milley hanya bertemu tentara AS saat berada di Suriah.Price juga merujuk wartawan kepada Departemen Pertahanan untuk hal yang lebih terperinci.SDF, sekutu utama koalisi pimpinan AS melawan ISIS, memainkan peran utama dalam mengalahkan militan ISIS di sepanjang Suriah, tetapi dukungan AS untuk kelompok tersebut telah menjadi sumber ketegangan selama bertahun-tahun dengan Turki.Turki melihat Satuan Pertahanan Rakyat (YPG), unit utama SDF, sebagai sayap Suriah dari kelompok separatis ilegal Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan keduanya dianggap oleh Turki sebagai organisasi teroris.AS dan Uni Eropa juga menetapkan PKK sebagai kelompok teroris, tetapi tidak YPG.Sumber : Reuters

