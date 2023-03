Presiden Meksiko tolak anjuran perjalanan yang dikeluarkan AS

Mexico City (ANTARA) - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador pada Senin (13/3) menolak anjuran perjalanan (travel advisory) yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang menyarankan warga AS untuk tidak bepergian ke Meksiko."Meksiko lebih aman daripada Amerika Serikat," kata Obrador kepada wartawan dalam konferensi pers hariannya di Istana Nasional di Mexico City."Tidak ada masalah apa pun untuk bepergian dengan aman di Meksiko," tambahnya.Menurut sang presiden, Meksiko aman dan semakin banyak warga AS yang datang untuk tinggal di negara Amerika Latin itu dalam beberapa tahun terakhir.Deplu AS baru-baru ini mengeluarkan anjuran perjalanan untuk tujuan Meksiko, termasuk peringatan agar "tidak bepergian" ke beberapa negara bagian yang dilanda kekerasan terkait narkoba.Dikatakan Obrador, anjuran tersebut merupakan bagian dari "kampanye" melawan Meksiko, terutama oleh politisi "konservatif" AS yang tidak setuju dengan agenda reformis Meksiko saat ini.Menlu Meksiko Marcelo Ebrard pada Senin dijadwalkan bertemu dengan para konsul Meksiko di Washington untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil pemerintah terhadap kejahatan dan perdagangan narkoba, ujarnya.

Pewarta: Xinhua

Editor: Anton Santoso

