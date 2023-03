China periksa jutaan aplikasi seluler demi lindungi informasi pribadi

Beijing (ANTARA) - China memeriksa jutaan aplikasi seluler demi melindungi informasi pribadi berdasarkan informasi dalam buku putih berjudul "Tata Kelola Ruang Siber Berbasis Hukum China di Era Baru" (China's Law-Based Cyberspace Governance in the New Era).Buku putih itu dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara China.Melalui tindakan tertarget, pelanggaran hak informasi pribadi telah diatasi secara efektif, seiring lebih banyak aplikasi saat ini mematuhi peraturan yang relevan dan publik juga telah membangun kesadaran yang kuat tentang perlindungan data pribadi, menurut buku putih tersebut.China juga menargetkan pada pelanggaran informasi pribadi dalam frekuensi yang tinggi dan terselubung dengan sarana berteknologi tinggi.Negara itu telah mengadopsi pemikiran dan metode pengawasan baru serta mengambil sejumlah tindakan yang lebih tegas terhadap aktivitas ilegal, tulis buku putih itu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

COPYRIGHT © ANTARA 2023