Pemimpin Taiwan tinjau tentara jelang kunjungan ke AS, Amerika Tengah

Chayi (ANTARA) - Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen mengunjungi tentara zeni dan meninjau latihan mereka pada Sabtu menjelang kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) dan Amerika Tengah minggu depan.Mengunjungi pangkalan militer di Chiayi, Taiwan selatan, Tsai meninjau latihan tentara, melihat mereka memasang penghalang anti tank dan berlatih seni bela diri."Melindungi Taiwan dan membela demokrasi selalu menjadi misi besar militer kita," kata Tsai kepada tentara.Dia ditemani Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng dan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Wellington Koo."Saya yakin dengan latihan berkelanjutan dan memperkuat kesiapan perang militer membuat kita lebih mampu melindungi rumah kita dan membela negara kita," kata Tsai.China, yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap pulau itu dalam beberapa tahun terakhir dan menganggap Tsai sebagai separatis.Tsai telah berkali-kali menawarkan pembicaraan dengan China.Dia mengatakan Taiwan akan membela diri jika diserang dan hanya penduduk pulau itu yang berhak menentukan masa depan mereka.Dia akan melakukan kunjungan sensitif tingkat tinggi ke AS dan Amerika Tengah Mulai Rabu.China mengecam AS karena mengizinkan Tsai melakukan kunjungan itu, meskipun hanya singgah.Di akhir perjalanannya, Tsai diperkirakan akan bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy di Los Angeles.China menggelar simulasi perang di dekat Taiwan pada Agustus setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, mengunjungi Taipei.Sumber: Reuters

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023