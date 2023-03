Amazon buka pusat pelatihan penjualan di China timur

Sarana tersebut merupakan pusat pelatihan penjual komprehensif pertama Amazon Global Selling di dunia.

Hangzhou (ANTARA) - Amazon Global Selling pada Selasa (28/3) mengumumkan peluncuran pusat pelatihan penjual Asia-Pasifik di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China timur.Sarana tersebut merupakan pusat pelatihan penjual komprehensif pertama Amazon Global Selling di dunia.Pusat pelatihan di China itu akan menjadi basis penting untuk pengembangan talenta e-commerce lintas perbatasan yang bersifat profesional, internasional, dan komprehensif, kata Amazon Global Selling.Pusat pelatihan tersebut akan menyempurnakan sistem dan mekanisme pelatihan penjual yang sudah ada di perusahaan itu dalam empat bagian, yaitu program pelatihan, konten kursus, komunitas talenta, dan inkubasi inovasi.Data menunjukkan bahwa pada 2022, ekspor e-commerce lintas perbatasan dari zona percontohan komprehensif lintas perbatasan Hangzhou memiliki nilai total 101,3 miliar yuan (1 yuan = Rp2.191) atau sekitar 14,73 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.088), dengan pertumbuhan tahunan (year on year/yoy) sebesar 18,75 persen.Jumlah penjual e-commerce lintas perbatasan di Hangzhou juga telah menembus 100.000.Wakil presiden sekaligus kepala Asia Global Selling di Amazon Cindy Tai mengatakan bahwa perkembangan berkelanjutan dari e-commerce lintas perbatasan semakin meningkatkan perannya sebagai mesin perdagangan luar negeri dan ekonomi digital di China serta kawasan Asia-Pasifik.Sejak Amazon Global Selling meluncurkan program edukasi penjual resminya di China lima tahun lalu, lebih dari 10 juta orang telah berpartisipasi dalam berbagai kursus yang relevan, menurut Amazon.

Pewarta: Xinhua

Editor: Imam Budilaksono

COPYRIGHT © ANTARA 2023