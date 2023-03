Tur pemuda ASEAN Plus Tiga ke museum diluncurkan di China timur

Kim Jung Lin, seorang mahasiswi Korea Selatan dari Universitas Soochow, mengatakan bahwa dirinya memiliki kecintaan mendalam terhadap Suzhou. Dia berharap mereka dapat melindungi dan bersama-sama mempromosikan warisan sejarah serta budaya mereka sembari mengenalkan Suzhou kepada lebih banyak orang

Nanjing (ANTARA) - Tur pemuda ASEAN Plus Tiga (ASEAN Plus Three) ke museum diadakan pada Minggu (26/3) di Museum Suzhou di Provinsi Jiangsu, China timur, menarik hampir 30 anak muda dari negara-negara ASEAN Plus Tiga, serta Rusia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Venezuela.Dalam acara tersebut, para pemuda melakukan tur ke taman-taman tradisional Suzhou dan menyimak opera Kun untuk merasakan pesona unik Suzhou, meningkatkan pemahaman bersama melalui komunikasi, serta mempelajari dan mempromosikan beragam budaya dan sejarah.Museum merupakan jendela penting bagi orang-orang untuk mempelajari sejarah dan budaya sebuah bangsa.Chen Zhaotong, mahasiswi China dari Universitas Studi Luar Negeri Beijing, berpendapat museum-museum dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai era, wilayah, dan latar belakang budaya.Dia berharap rekan-rekan pemuda yang datang dari beragam negara dapat memulainya dari Museum Suzhou, merasakan budaya dari lebih banyak peradaban, serta bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah.

