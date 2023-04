Ditinggalkan Honduras, Taiwan tingkatkan hubungan dengan Guatemala

Guatemala City (ANTARA) - Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen mengakhiri kunjungan resmi ke Guatemala, Minggu (2/4), di mana ia menawarkan kerja sama lebih erat kepada pemerintahan Presiden Guatemala Alejandro Giammattei, salah satu dari sedikit sekutu Taiwan yang tersisa.Lawatan Tsai, yang dilanjutkan ke Belize pada Minggu sore, dilakukan hanya sepekan setelah Honduras memutuskan hubungan dengan Taiwan dan berpaling ke Beijing.China dan Taiwan berebut pengaruh di Amerika Latin sejak berakhirnya perang saudara pada 1949 dan Beijing menyatakan Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka, klaim yang ditolak keras oleh Taiwan.China menolak negara lain yang menjalin hubungan dengan mereka untuk berhubungan resmi dengan Taiwan.Ketika berkunjung ke Guatemala, Tsai menandatangani bantuan sebesar 4 juta dolar (sekitar Rp59,98 miliar) untuk memodernisasi kawasan pedesaan dan berjanji untuk meningkatkan kerja sama antara kedua pihak."Mulai sekarang, Taiwan dan Guatemala akan terus memperlihatkan solidaritas, meningkatkan kerja sama di segala bidang yang saling menguntungkan," kata Tsai saat mengunjungi rumah sakit yang dibangun dengan bantuan Taiwan.Sebelum tiba di Guatemala, satu dari 13 negara tersisa yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, Tsai secara kontroversial mampir di New York, menyulut kemarahan Beijing yang mengingatkan AS agar tidak menerima Tsai.Pengaruh China semakin meningkat di Amerika Latin dalam beberapa tahun terakhir setelah Nikaragua, El Salvador, Panama dan Kosta Rika ramai-ramai meninggalkan Taiwan dan berpaling ke Beijing.Presiden Guatemala menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Tsai ke negara Amerika Tengah itu."Kunjungan untuk meningkatkan hubungan persahabatan ini akan selalu ada di dalam hati kami," kata Giammattei.Keputusan Guatemala untuk menjaga hubungan resmi dengan Taiwan adalah usaha untuk menyenangkan Amerika Serikat saat hubungan mereka dengan Washington memburuk, menurut mantan Menteri Luar Negeri Guatemala Edgar Gutierrrez kepada Reuters, Minggu.Pemerintah Guatemala berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan AS dengan menawarkan Guatemala sebagai tempat penampungan migran, ikut memindahkan kedutaan ke Yerusalem, mendukung Ukraina dan mengekstradisi lebih dari 100 pengedar narkoba serta mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan, kata Gutierrez.Sumber: Reuters

