Bintang rap AS mengaku bantu pengusaha Malaysia berfoto dengan Obama

Washington (ANTARA) - Penyanyi rap Prakazrel "Pras Michel" dari Grup Fugees dalam sidang pembelaan pada Selasa (18/4), mengaku menerima 20 juta dolar AS (Rp298 miliar) dari pengusaha Malaysia, Jho Low, untuk membantunya berfoto dengan mantan presiden AS Barack Obama.Michel menghadapi tuduhan kejahatan kriminal, melobi pihak asing dan dana kampanye bersama Low agar bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan Obama dan juga mantan presiden Donald Trump.Di hadapan juri di Washington, pemenang Grammy itu mengatakan bahwa Low tidak mengarahkannya untuk menyerahkan uang tersebut untuk dana kepentingan kampanye.Low, yang saat ini menjadi buronan, dituduh dengan dugaan terkait penyelewengan pengelolaan dana pemerintah Malaysia (1MDB) bernilai hingga 4,5 miliar dolar AS (Rp63,8 triliun).Michel mengatakan bahwa ia menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk tiga rekannya guna menghadiri acara penggalangan dana Obama sebesar 40.000 dolar AS (Rp596 juta).Michel mengaku tidak mengetahui kalau kalau tindakan tersebut tidak pantas."Ketika Anda menerima uang dari Jho Low, Anda menyumbangkannya untuk kegiatan politik," kata jaksa penuntut umum John Keller dalam persidangan."Tidak," jawab Michel membela diri di pengadilan tersebut."Jika dia (Low) memberi saya uang, maka itu adalah hak saya untuk menggunakannya karena itu adalah uang saya," tambah Michel.Michel menggambarkan uang yang diberikan oleh Low tersebut sebagai "uang bebas."Di AS, adalah ilegal bagi orang asing untuk menyumbang kampanye pilpres dan juga bertentangan dengan hukum membayar seseorang untuk menggalang dana kampanye.Michel dinyatakan bersalah dalam beberapa hal, yaitu menyalurkan dua juta dolar AS (Rp29,8 miliar) dari Low untuk dana kampanye Obama pada 2012 dan menutupi sumber dana dari pihak lain secara tidak sah.Michel juga dituduh mencoba mempengaruhi pengadilan AS di era Trump agar menghentikan penyidikan kriminal terhadap skandal 1MDB yang melibatkan Low, serta melobi Pemerintah AS untuk kepentingan China agar mengekstradisi pengusaha Guo Wengui ke China.Sumber: Reuters

Penerjemah: Atman Ahdiat

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023