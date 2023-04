Hongaria akan bantu Filipina dalam operasi tanggap bencana

Manila (ANTARA) - Pemerintah Hongaria akan membantu Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Filipina (DSWD) dalam operasi tanggap bencana.Dalam pertemuan dengan Menteri DSWD Rex Gatchalian di kantor pusat DSWD di Kota Quezon pada Kamis, Duta Besar Hongaria untuk Filipina Dr Titanilla Toth mengatakan bahwa negaranya juga akan membantu DSWD dalam pengembangan sejumlah program sertifikasi di bidang kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.Lewat siaran pers, Gatchalian mengatakan bahwa kunjungan sang dubes bertepatan dengan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Hongaria-Filipina.Gatchalan memberikan informasi terkini kepada Dubes Toth tentang berbagai kegiatan DSWD, terutama yang berkaitan dengan operasi penanggulangan di sejumlah daerah yang terdampak tumpahan minyak di Provinsi Oriental Mindoro dan sekitarnya.Gatchalan juga menekankan bahwa para korban dari tumpahan minyak tersebut masih membutuhkan bantuan tambahan berupa kebutuhan dasar, seperti air minum dan paket sembako, kepada para korban yang terdampak tumpahan minyak.Pada kesempatan itu, dia juga membahas persiapan untuk menghidupkan kembali Social Welfare and Development Center for Asia and the Pacific (SWADCAP) sebagai pusat pembelajaran untuk mendorong dan meningkatkan praktik dan profesi kegiatan sosial di Filipina.Gatchalian juga bertemu dengan Komisioner Komisi Pemilihan (Comelec) Socorro Inting dan Direktur Frances CM Aguindadao-Arabe untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dalam menyediakan edukasi untuk para pemilih.Dia memberikan dukungan pada berbagai inisiatif Comelec dengan mengatakan bahwa pihaknya bersedia membantu mereka dalam upaya mengadvokasi hak rakyat Filipina untuk bersuara dan berpartisipasi pada proses pemilihan umum.Sang menteri terus melakukan pertemuan dengan mitra pembangunan lokal dan internasional guna semakin menegakkan hak-hak tersebut serta memberikan pelayanan yang layak kepada sejumlah sektor marjinal dan rentan, sesuai arahan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. untuk membangun masyarakat yang inklusif.Sumber: PNA-OANA

Penerjemah: Tegar Nurfitra

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023